TMW Radio - Piccari: "Mi aspetto una partita importante del Milan e una risposta da Leao"

vedi letture

Marco Piccari, giornalista, questa mattina è intervenuto alla trasmissione L'Editoriale sulle frequenze di TMW Radio. Tra i vari temi toccati, Piccari ha ovviamente parlato anche di Roma-Milan, quarto di finale di ritorno di Europa League che si giocherà questa sera alle ore 21 allo Stadio Olimpico e in cui i rossoneri dovranno ribaltare lo 0-1 dell'andata di sette giorni fa a San Siro. Piccari ha parlato di quello che si aspetta dalla partita di questa sera nella capitale.

Cosa ti aspetti da Roma-Milan stasera?

“Mi aspetto una partita importante del Milan, se si accendono i due a sinistra diventa dura per la Roma. Mi aspetto una risposta importante da Leao, sarebbe la seconda uscita negativa perché all’andata non ha proprio giocato. La percentuale è più a favore della Roma per il risultato dell’andata, ma non è nettamente favorita”