TMW RADIO - Polverosi: "Pioli è il primo a beneficiare di Ibrahimovic"

Alberto Polverosi, intervenuto a TMW Radio, si è espresso sull'importante ruolo di Ibrahimovic all'interno dello spogliatoio del Milan: "Il primo a beneficiarne è proprio Pioli. Lo stesso si potrebbe dire di Ribery e Palacio per Iachini e Mihajlovic: l'esperienza li aiuta, e siccome sono bravi a spezzare la loro scienza per la squadra, tutto il gruppo ne ottiene benefici. Anche se Ibra è un po' come Ronaldo: gli piace tanto il se stesso, e preferisce segnare lui. Però ti dà personalità e ti arricchisce sul piano dell'esperienza. Si parla dell'età, ma pensiamo a come si allenavano Maldini, Zanetti o Totti: professionisti che sono andati avanti fino a 40 anni".