TMW Radio - Ponciroli: "Anti-Inter? Vedo più in ritardo il Milan"

vedi letture

Come di consueto il collega Fabrizio Ponciroli è intervenuto oggi sulle frequenze di TMW Radio nella trasmissione L'Editoriale per esprimere il suo punto di vista sulle tematiche del giorno relative alla Serie A e non solo. Il giornalista ha parlato di tutte le big italiane e anche del Milan che ora vuole accendere il suo mercato tra difesa e centrocampo, dopo aver risolto la prima priorità acquistando Morata in attacco. Le parole di Fabrizio Ponciroli sul Milan.

Si assottiglia la distanza tra l'Inter e le inseguitrici?

"Siamo ancora distanti dalla fine del mercato, ma la sensazione è che la Juve si sia avvicinata molto all'Inter, ha grande potenziale. Vedo l'Inter favorita, poi la Juve e come sorpresa il Napoli. Vedo più in ritardo il Milan, non per il mercato ma le altre mi sembrano più avanti nel progetto di ricostruzione".