TMW Radio - Ponciroli: "Champions? Ho grande fiducia nel calcio italiano"

Come di consueto il collega Fabrizio Ponciroli è intervenuto questa mattina sulle frequenze radio di TMW Radio nel corso della trasmissione de L'Editoriale. Nel corso della puntata odierna il giornalista ha parlato della situazione relativa alle big del campionato italiano e non solo, dilungandosi anche su quello che potrà essere il percorso delle cinque italiane in Champions. Ponciroli ha parlato dunque anche del Milan e in particolare della possibile coppia d'attacco Abraham-Morata.

Con 5 squadre in Champions avremo finalmente la chance per vincere?

"Sarà una Champions nuova per tutti, non è detto che siano tutti pronti. Anche i top club dovranno stare attenti. Ho grande fiducia nel calcio italiano, perché riusciamo sempre a farci notare. La Champions è un altro livello e deve andarti tutto bene, devi essere forte e anche fortunato. Sicuramente possiamo fare bella figura, perché abbiamo allenatori preparati e squadre come l'Inter davvero forti, con tante alternative".