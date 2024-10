TMW Radio - Ponciroli: "Dar via Kalulu è stato un errore grave, hanno dato via il miglior centrale che avevano”

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole:

Che ambiente c’era nella Milano calcistica?

“L’atmosfera era diversa, ormai vedo più le milanesi che la Juve. Mi è piaciuto il fatto che comunque la Curva abbia sostenuto la squadra, però sembra esserci nell’aria un po’ di preoccupazione, non c’è serenità. Io credo che l’Inter sia una squadra fortissima, nella miglior versione possibile è quasi ingiocabile in Italia, ma a livello difensivo qualcosa non torna più. Anche con la Stella Rossa si è visto qualche errore di troppo, hanno lasciato troppa libertà a Maksimovic che è un gran bel giocatore. Contro certe squadre lasciare questi spazi è rischioso, se non hai quella solidità difensiva contro squadre come Bayern e Liverpool puoi andare in difficoltà. Il dubbio è sulla difesa, ma sono convinto che dipenda molto anche dal centrocampo, i centrocampisti corrono sempre tanto e forse Inzaghi deve trovare qualcuno che possa dare un’ulteriore mano. Sul Milan continuo a pensare che vada dove lo porta Leao, è troppo Leao-dipendente e questo ragazzo ti fa innervosire. Quando si accende ce ne sono pochi come lui, ha delle accelerazioni e un controllo palla straordinario, però lo vedi poco e sembra il classico giocatore che si accende una o due volte a partita, questo non è sufficiente. Lui è la perla del Milan, se non si accende Leao non vanno da nessuna parte. A livello difensivo poi dar via Kalulu è stato un errore grave, hanno dato via il miglior centrale che avevano”.