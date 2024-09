TMW Radio - Ponciroli: "La cosa che mi ha preoccupato è che Fonseca ha ribadito che non cambierà mai"

vedi letture

Brutto momento per il Milan che dopo i passi avanti fatti registrare contro il Venezia, si è sciolto con una prestazione senza carattere in casa contro il Liverpool al debutto stagionale in Champions League. Ora la situazione per il mister Paulo Fonseca si fa pesantissima e domenica ci sarà il derby contro l'Inter che di certo non aiuta. Intanto questa mattina ne L'Editoriale di TMW Radio ha parlato il collega giornalista Fabrizio Ponciroli. Le sue parole sul momento rossonero.

Sulla sconfitta del Milan contro il Liverpool: “Premetto che io ero a San Siro. Mi sono preoccupato fin dall’inizio. Anche nell’inizio positivo, infatti, noti che c’è qualcosa che non va in questa squadra. Si vede Calabria che si arrabbia con il compagno, i centrocampisti che non si vanno a prendere il pallone e altro. La cosa che mi ha davvero preoccupato è che Fonseca, invecchiato di 10 anni in 2 mesi, in conferenza stampa ha voluto ribadire di essere lì per il suo gioco e che non cambierà mai. Per me per esempio Loftus-Cheek in quel ruolo è davvero sprecato. La contestazione della curva, sinceramente, è stata doverosa e corretta. Mi sembra un Milan disordinato e non puoi essere così male dopo 4-5 gare giocate”.