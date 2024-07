TMW Radio - Ponciroli: "Samardzic mi sembra più pronto per il calcio italiano rispetto a Fofana"

A TMW Radio è il momento de L'Editoriale. A intervenire oggi Fabrizio Ponciroli.

Milan, su chi punterebbe tra Fofana e Samardzic?

"Ho visto meno Fofana, ma fisicamente è impressionante. Samardzic mi sembra più pronto per il calcio italiano. Quindi se vuoi fare bene nell'immediato prenderei il secondo. Fonseca ha bisogno di giocatori che diano subito un contributo importante".

Napoli, cedere per acquistare. Come vede il suo mercato?

"I nomi che sento non scaldano come altri più conosciuti, ma se Conte dice che è ok un giocatore, io lo seguo fedelmente senza farmi domande. E' uno dei migliori a capire le potenzialità di un giocatore. Se il Napoli cerca certi profili è perché Conte è sicuro che possano fare bene. Nel tifoso del Napoli sarei super-sereno. Non è infallibile, ne ha sbagliati di colpi, ma questo Conte è più riflessivo rispetto al passato, come avesse imparato dagli errori".

Si assottiglia la distanza tra l'Inter e le inseguitrici?

"Siamo ancora distanti dalla fine del mercato, ma la sensazione è che la Juve si sia avvicinata molto all'Inter, ha grande potenziale. Vedo l'Inter favorita, poi la Juve e come sorpresa il Napoli. Vedo più in ritardo il Milan, non per il mercato ma le altre mi sembrano più avanti nel progetto di ricostruzione".