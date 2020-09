TMW RADIO - Prandelli: “La scelta di Tonali è stata romantica”

L'allenatore Cesare Prandelli si è collegato ai microfoni di TMW Radio, intervenendo in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto, condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Le sue riflessioni su Tonali: "È una boccata d'ossigeno per il Milan e per la Serie A, pensando ad altre situazioni come Verrati? La storia di Verratti è facile da leggere: giocava in Serie B e l'avevamo messo nei trenta per l'Europeo, avevamo visto le sue qualità importanti. L'affare Tonali è che a metà del campionato sapesse già di poter trovare una squadra a lui congeniale: alla fine è stata una scelta romantica, legata alla maglia del Milan. Importante per il calcio italiano".