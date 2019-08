TMW RADIO - S. Pepe: "Giampaolo uno dei migliori, soprattutto difensivamente"

In esclusiva a 'Maracanà', su TMW Radio, Simone Pepe ha analizzato i temi calcistici italiani più attuali.

Un giudizio su Giampaolo? "Uno dei migliori, soprattutto difensivamente. L'ho conosciuto a Cagliari nel 2006. Nella sua carriera ha avuto diverse partenze difficili, quando lo fai lavorare però porta bei risultati, guardate la Sampdoria. Il Milan deve avere la forza di un progetto da affidare a Giampaolo, non è semplice approcciarsi ad una grande squadra. È un Milan in ricostruzione, non è semplice per nessuno".