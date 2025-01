TMW RADIO - Sabato sul Milan: "Curioso di scoprire la reazione del Milan con Conceiçao"

Antonio Sabato, ex calciatore, è stato ospitato nel pomeriggio di TMW Radio durante il programma Maracanà e ha offerto il suo punto di vista sulla Supercoppa Italiana che comincerà oggi con la gara tra Inter e Atalanta. Domani sera alle 20 italiane il Milan sfiderà invece la Juventus. Di seguito il pensiero di Sabato su cosa si aspetta dalla partita tra i rossoneri del nuovo allenatore Sergio Conceicao e i bianconeri del tecnico ex Bologna Thiago Motta.

Juventus-Milan una svolta per chi?

"In campionato finì con uno squallido 0-0, se vincesse il Milan forse avrei il dubbio che i giocatori non si sono impegnati a dovere. Voglio vedere comunque come reagiscono i giocatori e capire qual è il loro livello".