TMW RADIO - Santacroce: "I gesti come quello di Ibra ti fanno vincere le partite"

L'ex difensore Fabiano Santacroce ha così parlato in diretta su TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini:

Cos’è successo al Napoli?

“Manca forza mentale, quella che deve venire dai giocatori più esperti. Il Napoli non ha la solidità dell’Inter, deve imparare a giocare male e fare risultato”.

Il palmares delle panchine può giocare un peso nella lotta Scudetto?

“In campo non scendono gli allenatori, la palla magari non va nello stesso punto in cui avevi provato. I gesti come Ibra che perde tempo ti fanno vincere le partite”.