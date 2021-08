TMW Radio - Scanzi: "Diaz deve dimostrare di essere pronto, contento per la fascia a Calabria"

A parlare delle ultime vicende in casa Milan a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista e tifoso Andrea Scanzi: "Il giocatore che mi ha sorpreso di più, in negativo, è Szczęsny. In termini positivi, lasciatemi essere milanista, e sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla prima da capitano di Calabria. Bene anche Brahim Diaz, mi è sempre piaciuto ma ho la stessa perplessità sulla costanza e sulla continuità. Pioli lo ritiene bravo, ma ogni tanto, adesso però deve dimostrare di essere pronto. Non sono in disaccordo col Milan che cerca un altro trequartista perché non credo possa continuare così per tutto l'anno, perché Diaz lo trovo ancora acerbo. Calhanoglu? Ci sono rimasto male vedendolo così all'Inter, ma non mi sono stupito. Il Milan ha questo effetto sfiga, ma lo vorrò vedere tra quattro o cinque mesi e vediamo se fa ancora il fenomeno. Ha fatto un'ottima partita, ma per le mie valutazioni aspetto e non sono tra quelli che rimpiange la sua partenza. Milan e Inter non le vedo da scudetto, possono tranquillamente andare in Champions come fallirla nelle ultime tre o quattro giornate. Le posiziono dalla terza posizione in giù".