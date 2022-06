TMW Radio - Sconcerti: "Gli americani investono per riavere, bisogna avere calma"

© foto di AC Milan

Mario Sconcerti, noto giornalista, è intervenuto ad 'A Tutto Mercato' su TMW Radio per discutere delle mosse di mercato. Questa la sua opinione sulle nuove proprietà: "Il riferimento per un tifoso deve essere la squadra, se i tifosi oggi sono disorientati si ravvedano. Che siano più attaccati alle bandiere mi sembra normale. I fondi sono diversi dalle proprietà. Il calcio italiano è ricercato perché costa poco e in Italia c'è la possibilità di fare gli stadi. È questo il fascino che trovano i fondi. Noi italiani rifiutiamo le novità. Gli americani non danno al direttore sportivo 50 milioni in mano, investono per riavere. Bisogna avere calma, i tifosi frettolosi non mi piacciono. Mi chiedo se è corretto avere uno stadio nella stessa città per due squadre. Non ha senso".