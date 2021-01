TMW RADIO - Sconcerti: "Il Milan aveva molti assenti. E' solo la prima sconfitta, si riparte"

Il commento della giornata di campionato a <em>TMW Radio</em>, durante il <em>Maracanà Show</em>, è stato fatto dal direttore <strong>Mario Sconcerti</strong>.

<strong>La giornata dice che la Juventus è tornata:</strong>

"E' stata una partita molto interessante, non di grande qualità. La Juve è partita bene, ma poi è il Milan che ha pressato di più e forse questo l'ha consumato presto. La partita è stata decisa dalla qualità dei cambi. Il Milan aveva molti assenti, come la Juve, ma i bianconeri aveva dei validi sostituti. Ottima l'idea di Calabria a centrocampo, mi ricorda molto Gentile per la facilità con cui marca e si propone. La Juve è tornata in zona Champions ora. I due ko delle milanesi hanno riaperto la classifica, soprattutto per la Roma, che è stata quella che ha potuto guadagnare punti. E se lo merita. Sta giocando da tempo il miglior calcio d'Italia. Ma la Roma deve ancora battere una grande squadra e questo è un limite. Ma domenica ha la grande opportunità con l'Inter e poi con la Lazio. Lì si capirà se la Roma vale Milan, Inter e Juve".

<strong>Milan grande senso di squadra, nonostante le assenze:</strong>

"Che abbia fatto della compagnia il proprio valore si vede. Ha pagato il ritmo della partita molto forte. Ha quasi solo subito nella ripresa. Ma è solo la prima sconfitta, ora si ricomincia".