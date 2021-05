TMW RADIO - Sconcerti: "Pioli ha gestito veramente bene il Milan in situazioni non agevoli"

Mario Sconcerti, giornalista e opinionista, si è così espresso a TMW Radio su Pioli e sul suo Milan: "Pioli è indubbiamente migliorato. C'è stato questo incontro tra un tecnico che stava crescendo e maturando e una squadra che stava crescendo e maturando. Ha gestito la squadra veramente bene in situazioni spesso non agevoli. È stata la società a muoversi bene, ha fatto veramente un ottimo mercato spendendo veramente poco; ha forse sopravvalutato Tonali, ma ha presto giocatori in prestito come Brahim Diaz e Tomori veramente importanti".