TMW Radio - Sconcerti: "Pioli non ha fatto mai vedere che il Milan si è privato di Donnarumma e Calhanoglu"

Il noto giornalista Mario Sconcerti è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel pomeriggio di lunedì e ha avuto parole di elogio per il Milan di Pioli: "Non c’è dubbio che Pioli tra i giovani, insomma, sia riuscito a farsi maestro. A me il Milan colpisce nel fatto che giocano tutti a servizio degli altri. non sottovalutiamo i problemi che ha avuto tra l'altro Pioli, con l’assenza di Ibrahimovic, la gestione di Kessie e non ha fatto mai vedere che il Milan si è privato di Donnarumma e Calhanoglu"