TMW RADIO - Sconcerti: "Se l'Inter batte l'Atalanta fa un favore al Milan"

Per parlare dei temi della Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti.

A Parma l'allungo decisivo dell'Inter verso lo Scudetto?

"Ho intervistato Conte la scorsa settimana e l'ho trovato molto tranquillo e sicuro di sè. Il Conte estremo, sopra le righe, adesso che ha preso in mano la situazione e si sente più libero non c'è più. L'ho sentito tranquillo delle possibilità della sua squadra. L'ho trovato un allenatore colto e mi ha colpito particolarmente. L'ho rivisto solo in Liedholm e Lippi. Per quanto riguarda il campo, il Milan credo che possa fare ancora qualcosa ma dovrà guardarsi dietro. Se non vince con il Verona, gli arrivano dietro le altre. Se l'Inter batte l'Atalanta gli fa un favore".