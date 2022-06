TMW RADIO - Tacchinardi: "Berardi? Lo vedo in una big come Juventus o Milan"

MilanNews.it

A Maracanà, su TMW Radio, è intervenuto il tecnico ed ex calciatore Alessio Tacchinardi, il quale su Domenico Berardi ha dichiarato: "Berardi si dice pronto all'addio al Sassuolo? Dico finalmente. Ognuno ha il suo carattere, c'è chi è più tranquillo e chi ha una ferocia particolare per arrivare. Io Berardi lo vedo da diversi anni forte e non capisco perché non abbia certe ambizioni. Adesso dico finalmente perché forse ha capito che può vincere e si sente maturo. Lo vedo in una big come Juventus o Milan, è un profilo che deve fare il salto di qualità".