TMW RADIO - Tacchinardi: "Il vero fenomeno del Milan è Leao, ma gioca troppo a sprazzi"

MilanNews.it

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi ha parlato anche del momento del Milan. Ecco le sue parole: "Il problema per il Milan secondo me non è di pressione, non ha qualcuno che decida la partita. Penso anche che la condizione fisica sia buona. Mi da l’idea che il problema vero e proprio è che i calciatori siano altalenanti. Il vero fenomeno è Leao, ma gioca troppo a sprazzi".