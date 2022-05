TMW Radio - Tenerani su Ibra: "Se lui se la sente non lo fermi. Sta a lui decidere"

MilanNews.it

Il giornalista Mario Tenerani, intervenuto a TMW Radio nella giornata di mercoledì, ha commentato così la decisione di Ibra di operarsi al ginocchio, pochi giorni dopo aver conquistato lo scudetto: "Quando si parla di lui, si parla di qualcosa fuori dalla norma. E' lui che deve decidere. Certo, verrebbe da dire finiamola qui, ma se lui se la sente non lo fermi. Le eccezioni una volta erano i portieri, oggi invece diversi attaccanti arrivano a 40 anni. Se è un segnale della decadenza del nostro campionato non lo so, però sono sorpreso da questo".