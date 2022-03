TMW Radio - Tomasini: "Cagliari-Milan una sfida tra formiche e giganti"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giuseppe Tomasini si è così espresso a TMW Radio sul match tra Cagliari e Milan, finito con la vittoria rossonera per 1-0: “Per il Cagliari era una partita difficile. Spero che il Cagliari si salvi perché è una piazza che se lo merita. Purtroppo lasciamo il gioco in mano agli avversari come è successo contro la Lazio. Per lo scudetto vedo solo le prime tre squadre, Milan, Napoli e Inter. L’Inter per me resta più squadra di tutti. Questo è un campionato così, un po’ strano. Stasera è stata una partita tra giganti e formiche, i rossoblu hanno fatto un bel primo tempo e poi dopo il gol la partita è girata male. Sicuramente non sono queste le partite da vincere per salvarti. Se il Cagliari gioca come il primo tempo di oggi può ottenere la salvezza, ma sarà difficile: abbiamo tante squadre da incontrare che saranno difficilissime. Nandez infortunato e altri giocatori che non hanno reso sono stati i problemi del Cagliari”.