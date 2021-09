TMW RADIO - Valentini: "Donnarumma? Al Milan avrebbe dato un messaggio di gratitudine, invece così non è stato"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex dirigente Figc Antonello Valentini, il quale ha parlato così di Gigio Donnarumma: "Non accuso i giocatori di essere mercenari, però speravo che in questa occasione un po' di cuore avesse spazio. Donnarumma è stato cresciuto, allenato, coccolato dal Milan. Con qualche euro di meno avrebbe mantenuto il posto da titolare. Spero si affermi al PSG, ma al Milan avrebbe dato un messaggio di gratitudine, invece così non è stato. E' un ragazzo serio e dispiace. Stare in panchina non è semplice. Un problema così ce lo aveva Peruzzi, che stando fermo era a rischio infortuni".