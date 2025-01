TMW Radio - Verdone: "A me piace molto il progetto seconde squadre, perché capisco che i top club abbiano un serbatoio importante di giovani"

Il Direttore Generale dell’Ascoli Domenico Verdone ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Durante il suo intervento all’interno della trasmissione A Tutta C ha fatto una panoramica sul momento del club bianconero.

Come vede il progetto seconde squadre in Serie C?

“A me piace molto, perché capisco che i top club abbiano un serbatoio importante di giovani che vanno vazlorizzati. È un progetto efficace e sarebbe opportuno che ci fossero anche degli ampliamenti a livello giovanile. Noi per esempio abbiamo tanti ragazzi forti in Under-17, ma a fine stagione ne perderemo molti perché al momento non c’è un campionato Under-19 per le squadre di Serie C, dato che esiste solo per le squadre delle categorie superiori”

L’anno nuovo si è aperto con dei risultati non pienamente positivi. Che bilancio traete dalle ultime sfide?

“Venivamo da dieci risultati utili consecutivi e non perdevamo dal 27 ottobre, data della sconfitta contro il Pineto. C’è stata questa sconfitta con l’Entella, che ad ora è la prima della classe ed è molto solida. A mio avviso comunque abbiamo fatto una delle migliori prestazioni dell’era di Carlo, ma ci è mancato il gol. Ora lavoreremo al meglio per affrontare il Milan Futuro e cercare di fare punti importanti”.