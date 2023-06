TMW RADIO - W. Sabatini: "Ho parlato con Massara, è molto amareggiato. Mandarli via gesto arrogante"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite d'eccezione a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Walter Sabatini.

Un suo commento su quanto sta accadendo in casa Milan:

"Credo che per tutti sia una cosa incresciosa. Quello che hanno fatto Maldini e Massara in tre anni è difficilmente replicabile. Hanno raccolto i resti del Milan, hanno risanato il bilancio, ricostituito il patrimoni odel Milan, riportato il club in Champions e vinto lo Scudetto. Hanno fatto un lavoro eccezionale. E' un gesto arrogante e insopportabile. C'ho parlato con Massara questa mattina, è molto amareggiato. I professionisti sono prima di tutto uomini e per questo era molto sofferente".

Hanno pagato l'ultimo mercato?

"L'ultimo mercato non è stato fortunatissimo, però non è finito il calcio. Quello che conta sono i risultati degli ultimi anni. Non è sbagliato De Ketelaere, magari ha solo bisogno di tempo. Bergkamp in Italia ha fatto ridere, si è consacrato nell'Arsenal ma era un vero campione. Lo stesso Platini faticò, ma anche Henry faticò alla Juventus. Può soffrire anche De Ketelaere, quindi non è un investimento perso ma molto probabilmente ha solo bisogno di più tempo".