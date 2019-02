TMW - Segna ed esalta i compagni: Piatek ha smontato gli alibi di Higuaín

"Il problema non è Higuaín. Non gli arrivano palloni". Questo l'alibi o la giustificazione che si è data al rendimento dell'argentino con la maglia rossonera. Impossibile per un campione del suo calibro segnare così pochi gol, avere un digiuno di due mesi. e lo score del Pipita giustificava la teoria. Anche se il dubbio, vedendo l'impatto di Cutrone (come in Samp-Milan di Coppa Italia) qualche dubbio lo aveva sollevato.

L'arrivo di Krzysztof Piątek e l'immediato impatto oltre a far stropicciare gli occhi fa rivalutare il rendimento del predecessore. Il polacco è un cecchino, stasera ha trovato il suo settimo gol con appena nove tiri. E per la quarta partita consecutiva da titolare è andato in gol, l'ultimo a riuscirci Oliver Bierhoff vent'anni fa. Una vera e propria calamita, l'ex Genoa, che ha sfruttato nel migliore dei modi i palloni ricevuti. Da Paquetá, Çalhanoğlu, Rodríguez. E se il brasiliano è una piacevole novità, gli altri due rischiavano di essere bollati come incompiuti, come giocatori acquistati per le loro abilità nel cross (lo svizzero) e nell'ultimo passaggio (il turco).

Piątek non solo segna, ma esalta le caratteristiche di chi fa segnare. Altro fallimento di un Higuaín che faceva ben poco per attirare su di sé i palloni, consumando energie a lamentarsi. Fino all'addio che visto oggi invece che portare rimpianti ha portato solamente sollievo.