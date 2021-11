TMW - Torino, si punta al rinnovo di Bremer: il brasiliano seguito anche dal Milan

Tra i giocatori accostati al Milan nelle ultime settimane si può citare Bremer, difensore brasiliano del Torino che sta ben figurando con la maglia granata. La formazione sabauda sta ragionando sul rinnovo del giocatore che è seguito da tante big italiane e inglesi. Il brasiliano è diventato un top player del Toro e il prezzo del suo cartellino è lievitato fino a superare i 20 milioni di euro, l’ivoriano sta iniziando a muovere adesso i primi passi in serie A ma è un prospetto particolarmente interessante. Così si è cominciato a pensare al prolungamento del centrale, in modo da cercare di respingere gli assalti dalla Premier e dalle big di serie A: al momento si è entrati in una fase di stallo, ma l’obiettivo del club di via Arcivescovado è quello di provare a chiudere entro la fine dell’anno solare.