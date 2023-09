TMW - Verso Italia-Ucraina a San Siro: superata quota 55mila biglietti venduti

Da una parte l'Italia del ct Spalletti che dovrà per forza di cose ottenere un risultato positivo per non complicare ulteriormente il cammino verso Euro 2024, dall'altra uno stadio che proverà in tutti modi a spingere gli azzurri verso la vittoria.

Superata quota 55mila tagliandi venduti.

San Siro si prepara ad ospitare Italia-Ucraina (fischio d'inizio stasera alle 20.45) con una cornice di pubblico di tutto rispetto: pur non raggiungendo il tutto esaurito, infatti, ad ora è stata superata quota 55mila biglietti venduti (per una capienza massima di 64mila spettatori, ndr). I biglietti resteranno in vendita fino all'inizio della partita, mentre l'apertura dei cancelli è prevista dalle 18.45. Arbitrerà la contesa lo spagnolo Alejandro Hernández, al VAR Carlos del Cerro Grande.