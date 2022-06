TMW - Zaccheroni: "Il Milan ha vinto lo scudetto strameritatamente"

MilanNews.it

Alberto Zaccheroni, ex tecnico di Udinese e Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW sul Milan, in occasione della partita del cuore organizzata in onore di Zico: "No, basta andare a leggere le mie interviste di inizio stagione. Ci è arrivato vicino l'anno scorso, l'Inter si è persa ad un certo punto e il Milan strameritatamente ha vinto il campionato esprimendo un calcio bello da vedere ma allo stesso tempo concreto. Il merito maggiore di Pioli? Le idee, quello che va oltre il possibile è sempre l'idea".