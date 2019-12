Todibo, Maldini al lavoro per ridurre i costi. Gabbia può partire

In casa Milan, sono giorni caldi anche per il difensore centrale, perché Boban e Maldini vogliono ristrutturare anche quel reparto e Jean-Clair Todibo è sempre al centro delle trattative. Ma finché il Barcellona non abbasserà le pretese economiche e soprattutto non eliminerà il diritto di recompra dall’affare - sottolinea il Corriere dello Sport - i rossoneri non affonderanno il colpo. Venti milioni di euro sono troppi e per questo Maldini, in prima fila per questa trattativa, continua a lavorare per ridurre i costi dell’operazione. Nel caso arrivasse Todibo uno dei centrali dovrebbe partire, e Matteo Gabbia è l’indiziato principale, non avendo mai giocato un minuto fino ad oggi.