Tognazzi sul rinnovo di Gigio: "Una commissione di 20 milioni è follia"

Gian Marco Tognazzi, noto attore e grande tifoso milanista, ha commentato così a "Tutti convocati" su Radio 24 la questione del rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan: "Donnarumma è un problema complesso, c'è un dente avvelenato su come andarono le cose nell'altro rinnovo. E' in mezzo a due fuochi complicati da gestire anche sotto il profilo personale. Una commissione di 20 mln è follia e metti in difficoltà il tuo assistito".