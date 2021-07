Tokyo2020, eliminata la Costa d'Avorio di Kessie sconfitta 5-2 dts dalla Spagna

Termina ai quarti di finale il cammino di Kessie alle Olimpiadi di Tokyo2020. Il centrocampista rossonero ha sognato la qualificazione della sua Costa d'Avorio fino a pochi istanti dal termine dei tempi regolamentari, con gli africani in vantaggio per 2-1; il pareggio spagnolo al 94esimo ha, però, poi cambiato totalmente la partita per il 5-2 finale dopo i tempi supplementari. Complimenti comunque a Kessie e al suo Paese per l'ottimo torneo svolto.