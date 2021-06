Tomasson: "L'Italia gioca un calcio moderno e può vincere l'Europeo"

Jon Dahl Tomasson, ex attaccante del Milan dal 2002 al 2005, ha parlato degli Europei in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Tomasson ha dichiarato: “Prima dell’inizio del torneo avrei detto la Francia. E lo dico ancora, nonostante non sia ancora andata al massimo. Però mi aspetto che cresca, da qui in avanti. E poi, perché non dovrei dire l’Italia? Roberto Mancini può vincere l’Europeo. L’Italia gioca un calcio moderno, e insieme alla mia Danimarca è la squadra che mi ha impressionato di più nei gironi. Gli azzurri sono belli da vedere e difficili da affrontare”.