Tomasson o Inzaghi? 19 anni fa il gol allo scadere che eliminò l'Ajax di Ibra

© foto di Federico De Luca

I profili ufficiali del Milan ricordano oggi una gara leggendaria. 19 anni fa infatti si giocava il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2002-03 tra Milan e Ajax. Dopo lo 0-0 dell'andata, gli uomini di Ancelotti vanno in vantaggio per due volte con Inzaghi e Sheva ma si fanno rimontare in entrambe le occasioni. Quando tutto sembra finito, all'ultimo secondo, la palla viene buttata in mezzo e Superpippo anticipa Lobont con un pallonetto: a fare il resto ci pensa Tomasson che appoggia in rete. Il gol è del danese, ma tutti lo annoverano tra una delle tante prodezze di Inzaghi. Il Milan vincerà quell'edizione di Champions, la sesta in bacheca.