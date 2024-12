Tomori, 4ª esclusione di fila dall'11 titolare, Fonseca: "Gabbia a Thiaw stanno facendo bene"

vedi letture

Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro lo Stella Rossa. Il tecnico portoghese spiega l'esclusione di Tomori per la quarta partita consecutiva. Ecco le sue parole (QUI L'INTERVENTO INTEGRALE):

"È difficile per me prendere queste decisioni sui difensori centrali quando tutti stanno bene, non è facile per me lasciare fuori Tomori ma anche Pavlovic. Ma in questo momento nella squadra i due centrali che stanno facendo molto bene sono Gabbia e Thiaw. Tomori nelle ultime partite ha giocato, ad esempio nell'ultima di Champions League ma deve continuare a lavorare, perché è un giocatore importante per noi e potrà ritornare a giocare".