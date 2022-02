Tomori a Milan TV: "Oggi è una partita delicata. Mi sento bene"

Raggiunto dai microfoni di Milan TV, Fikayo Tomori ha parlato così a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Sampdoria: "Oggi è una partita delicata, lo sappiamo. Ma siamo pronti e speriamo di vincere per completare perfettamente questa settimana. Come l'abbiamo preparata? Come ogni partita. L’abbiamo preparata bene, sia difensivamente che offensivamente. Dobbiamo fare le cose giuste. Mi sento bene, sono felice di essere tornato".