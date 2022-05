Tomori a MTV: "Sono felice e orgoglioso di questo scudetto. E' sempre importante subire pochi gol"

Fikayo Tomori, intervistato da Milan TV, ha commentato così la vittoria dello scudetto: "Abbiamo una squadra forte, siamo felici. Lo sono anche la mia famiglia e i miei amici dopo aver conquistato questo scudetto. E' un bel momento".

Sui pochi gol subiti dal Milan: "E' sempre importante subire pochi gol. Sono orgoglioso che abbiamo subito solo due gol nelle ultime 11 partite di campionato. Quando non si subisce gol è più facile vincere".

