Tomori a Sport Mediaset: "Vogliamo vincere contro la Roma. Abraham? Bel duello"

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan e perno della squadra di Stefano Pioli, ha rilasciato un’intervista ai colleghi di Sport Mediaset, in cui ha parlato anche della sfida contro la Roma di domani. Tomori ha detto: “La seconda parte di stagione che inizia domani è sempre la più difficile, ma vogliamo vincere contro la Roma. Siamo concentrati, tutta la squadra lo è perché vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Abraham? Tanti credono solo perché ci conosciamo che per lui sia facile per lui attaccarmi, oppure sia facile per me attaccarlo, ma non è così. Lui è un grande giocatore e quindi non è facile prevedere come difendersi dai suoi attacchi. Potrebbe essere un bel duello”.