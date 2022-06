Tomori e Giroud nella "squadra dell'anno" della Gazzetta, Juan Jesus polemico: "A questo punto va bene tutto"

MilanNews.it

Nella giornata di oggi la Gazzetta dello Sport, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato la "squadra dell'anno" della Serie A basandosi sui voti di lettori e tifosi. Com'era ampiamente prevedibile, in questo undici ideale figurano diversi giocatori rossoneri, freschi vincitori del diciannovesimo Scudetto della storia del Milan. Una vittoria meritata, che ha visto tanti calciatori a disposizione di Pioli esprimersi a livelli altissimi per tutte e 38 le giornate.

A quanto pare non è dello stesso avviso Juan Jesus, difensore del Napoli arrivato terzo, che in risposta ad un commento di un tifoso "No... ma come fai a dire Giroud e Tomori?" risponde: "A questo punto va bene tutto dai", seguito da un'emoji che ride.

Ogni opinione è sicuramente legittima, ma sembra difficile provare a sindacare la stagione di Fikayo Tomori, ormai da un anno il miglior centrale della Serie A, e Olivier Giroud, che proprio a Napoli ha messo a segno uno dei gol decisivi per lo Scudetto. Evidentemente quella sera a Juan Jesus non è andato tutto bene.