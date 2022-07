Tomori su Ibra: "Ci diceva di avere fame come i cani. Aumenta lo spirito di tutti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori ha parlato anche del suo compagno più anziano, Zlatan Ibrahimovic, fresco di rinnovo all'eta di quasi 41 anni. Queste le parole del centrale inglese: "Ibra ha una personalità grandissima, la sua voce era con noi anche quando non giocava. Ci diceva “Dobbiamo avere fame come i cani, siamo primi ma non abbiamo fatto nulla”. Quando c’è un giocatore così in spogliatoio, aumenta lo spirito di tutti".