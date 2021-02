Tomori su Ibrahimovic: "Averlo come compagno di squadra è un privilegio"

Fikayo Tomori, nell’intervista rilasciata per Skrill, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha dichiarato il neo giocatore del Milan sul campione svedese: “Lui è stato un attaccante di livello mondiale per 10-15 anni. Averlo nella propria squadra è un privilegio. Mi piace allenarmi con lui. Il modo in cui si comporta, la pressione che mette su sé stesso e la richiesta che pone agli altri compagni di squadra, lo rendono un top. Sono sicuro che allenandomi contro di lui per tutta la stagione, e vedendo quello che fa contro di me, sicuramente imparerò alcune cose".