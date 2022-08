Tomori sul razzismo: "Problema di educazione, so di poter essere un esempio per ragazzi e ragazze"

MilanNews.it

Fikayo Tomori ha rilasciato un'intervista alla rivista GQ soffermandosi anche sul problema del razzismo: “È un problema di educazione, a volte le persone che dicono cose stupide vanno ignorate, ma arriva sempre il momento in cui devi batterti per la nostra gente. So di avere una responsabilità, so di poter essere un esempio e di ispirare ragazzi e ragazze. È difficile dire cosa può fare il calcio per combattere il razzismo, perché è qualcosa che va oltre lo sport, tocca al governo, a chi fa le regole. Ma il calcio resta un grande business e gode di una platea importante a cui mandare dei messaggi: campagne come Keep Racism Out (promossa dalla Lega Serie A, nda) sono iniziative giuste, è una strada che bisogna continuare a percorrere”.