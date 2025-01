Tomori terzino destro? Con il Milan è successo solamente un'altra volta

vedi letture

Il Milan domani si appresta a giocare l'ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League, decisiva per l'approdo diretto agli ottavi di finale che è stato messo nel mirino dai rossoneri. Il Diavolo sfiderà alle ore 21 in Croazia la Dinamo Zagabria allenata da mister Fabio Cannavaro. Per il tecnico rossonero Sergio Conceicao, invece, c'è una chiara emergenza in difesa sulla fascia destra: Calabria è squalificato, Royal infortunato, Jimenez non in lista e Walker non ancora schierabile.

Secondo le indiscrezioni la scelta può essere doppia: o inserire Filippo Terracciano oppure, come ipotizzato come indiscrezione dal giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano, spostare Fikayo Tomori. Il calciatore britannico non sarebbe nuovo a questa posizione, anche se ci ha giocato perlopiù a livello giovanile e nella Championship inglese a inizio carriera. In totale, secondo i dati Transfermarkt, Tomori ha giocato come terzino destro ben 30 volte. Di questa una volta anche con il Milan: fu all'inizio della stagione dello Scudetto e il numero 23 venne schierato a destra nella gara pareggiata 1-1 a Torino contro la Juventus.