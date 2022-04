Tonali a DAZN: "Dobbiamo fare tanto per raggiungere il nostro obiettivo. Pioli? E' stato fondamentale per me"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato a DAZN nel pre partita di Milan-Bologna, Sandro Tonali ha commentato il ritorno al 100% di San Siro: "E' una bella serata vedere così tanta gente, siamo orgogliosi. Dobbiamo fare tanto per raggiungere il nostro obiettivo e quello dei tifosi: vogliamo che queste 70mila persone siano orgogliose".

Su Pioli: "E' stato fondamentale, mi ha saputo parlare, che non è una cosa che può fare chiunque, mi ha saputo gestire e anche in questi momenti rimane un punto fondamentale per me e per tutta la squadra".