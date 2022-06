Tonali a DAZN: "La scorsa estate ho cambiato qualcosa e sono ripartito veramente da zero"

MilanNews.it

Nello speciale di DAZN sul campionato vinto dal Milan, Sandro Tonali ha rilasciato queste parole:

Sul primo gol in rossonero contro il Cagliari: "C'era un po' di indecisione su chi doveva tirare tra me e Theo. Alla fine lui mi ha detto di calciare io, da lì mi sono concentrato e ha tirato. Ce l'ho ancora bene in testa quella rete, me la ricorderò per sempre".

Sulla sua crescita: "Durante la scorsa estate ho cambiato qualcosa e sono ripartito veramente da zero"

Sulla sua grinta in campo: "Non sono uno che parla molto, ma in campo cambia tutto e tiri fuori tutto quello che non riesci a tirare fuori magari nello spogliatoio".