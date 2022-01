Tonali a Milan TV: "Oggi dobbiamo sfruttare al meglio le situazioni"

Il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, si è fermato a parlare ai microfoni del canale telematico rossonero nel pre-gara di Venezia. Queste le sue dichiarazioni: "Il Venezia è un avversario difficile. È un campo diverso, un po' più piccolo, e giocare qui non è facile. Dobbiamo dare il 110% per portare a casa la partita, e dobbiamo restare concentrati per tutti i 90’ minuti. La mia condizione? In una partita si può andare a 200 all’ora e in un’altra a 150, è difficile da dire. Giocare con Krunic e Bakayoko? Mi trovo bene, tutti e tre giriamo al meglio i ruoli, non ce n’è uno specifico. Anche oggi dobbiamo cercare di sfruttare al meglio le situazioni".