Tonali a Sky: "Noi avevamo bisogno di Ibra e lui di noi. Non è facile scindere campionato e Champions ma dobbiamo farlo"

© foto di Federico De Luca 2023

Sandro Tonali ha parlato a Sky nel pre partita di Udinese-Milan.

Sulla partita: “Veniamo da due partite complicate in campionato, vogliamo cambiare le ultime nostre due partite e tornare alla vittoria. Per l’umore dobbiamo distinguere campionato e Champions. Non è facile ma dobbiamo farlo perché siamo giocatori di alto livello”.