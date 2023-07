Tonali al Newcastle, la ricostruzione della trattativa di The Athletic

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La nota rivista sportiva online The Athletic ha proposto un pezzo che racconta i retroscena della trattativa che ha portato Sandro Tonali in Inghilterra al Newcastle. L'ormai ex centrocampista rossonero era l'obiettivo numero uno dei Magpies fin dal principio. Martedì 20 giugno il club ha presentato una prima offerta di 50 milioni di euro a cui è seguito un incontro a Milano tra Beppe Riso, agente di Tonali, e Ashworth e Nickson, vertici del club inglese.

Con l'intermediazione dell'agente la cifra si è avvicinata ai 70 milioni definitivi. Lo stesso Riso, insieme a Nickson, si è subito dopo recato a Cluj, in Romania, da Tonali e con lui ha definito i termini del contratto personale, concludendo di fatto la trattativa-lampo.