Tonali e la sfida con l'Atletico: "È una partite bella, di forza. Andiamo lì solo per vincere"

Sandro Tonali, intervistato da Milan TV, ha parlato così dell'importante sfida di domani contro l'Atletico Madrid: “È una partita bella, è una partita di forza. Ci possiamo stare dentro tutti quanti domani. L’Atletico è una squadra che lascia spazi, ti fa giocare. Poi avere un campo così grande in cui è possibile giocare a calcio per noi va bene. È una gara secca assolutamente, noi siamo obbligati a vincere per continuare il nostro cammino ed è l’unica cosa che vogliamo fare domani. Andiamo là per questo e non per fare quello che abbiamo fatto finora, cioè giocare belle partite e poi portare a casa poco. Il nostro deve essere un unico obiettivo e andare lì solo per quello”.