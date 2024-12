Tonali: "Non è stato semplicissimo stare il primo anno lontano da casa senza giocare una partita ufficiale"

Il centrocampista del Newcastle e della Nazionale Sandro Tonali ha rilasciato una lunga e interessante intervista ai microfoni di 'Vivo Azzurro TV'. Dopo i dieci mesi di squalifica per la vicenda scommesse, il calciatore classe 2000 è tornato in campo con la maglia dell'Italia il 6 settembre a Parigi contro la Francia: "Quello dello scorso anno è stato un percorso molto duro, ma molto produttivo. Porterò sempre con me il ricordo dell’anno che ho passato fuori dal campo perché è giusto non dimenticarlo. Credo che quando un giocatore si allena per tutta la settimana senza il suo obiettivo finale, che è la partita, trovi un senso di vuoto dentro di sé. Non è stato semplicissimo stare il primo anno lontano da casa senza giocare una partita ufficiale, ma cercando di mantenere solo la forma fisica. Questa è stata la sfida che ho dovuto affrontare nella maniera più seria possibile".