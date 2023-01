Tonali on fire: per la prima volta in A ha segnato un gol e fornito un assist nello stesso match

Sandro Tonali è stato uno dei migliori in campo nella vittoria per 2-1 del Milan contro la Salernitana: prima ha fornito l'assist per la rete del vantaggio rossonero a Leao e poi ha raddoppiato con un bel destro dopo una sponda di Diaz. Come riporta Opta, per la prima volta in carriera in Serie A, il centrocampista italiano ha segnato un gol e fornito un assist nello stesso match.